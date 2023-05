Annunciato il programma della XXXII edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival, ospitato come di

consueto nei giardini del Castello Pignatelli di Monteroduni (IS) dal 27 al 30 Luglio.

Quattro grandi nomi per quattro grandi serate in questa edizione del Festival, che si aprirà il 27

Luglio con Mike Stern, genio della chitarra fusion; sarà poi la volta di Stanley Clarke (28 Luglio) in

una delle date del suo tour N-4EVER. In apertura della stessa serata, un gruppo d’eccezione, tra cui

spiccano Pietro Condorelli e Ares Tavolazzi. La manifestazione proseguirà con il ritmo swing di Ray

Gelato & The Giants (29 Luglio) e per poi concludersi il 30 Luglio con lo spettacolo di Frank

Gambale, quest’anno anche Presidente di Giuria del XII Concorso internazionale Il genio di Eddie

Lang organizzato nell’ambito dello stesso Festival e rivolto a giovani chitarristi e jazz band under

30.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 per poi proseguire a mezzanotte in diverse piazze del

paese con le tradizionali jam session, cui sarà possibile partecipare gratuitamente portando con sé

il proprio strumento. Nuovo invece il format per i seminari formativi Eddie Lang School Days che si

svolgeranno negli stessi giorni del Festival, sempre nei giardini del Castello Pignatelli e che

consentiranno l’ingresso gratuito ai concerti. Si preannunciano poi ulteriori novità che

animeranno questa edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival, ma saranno svelate nei mesi successivi.

Prevendite online disponibili sulla piattaforma Vivaticket a partire dalle ore 11.00 del 12 Aprile.