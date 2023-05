Si comincia domani con Alex Britti e si finisce il 9 settembre con Ron. Torna l’estate dei concerti nelle piazze molisane e sono già decine gli eventi ufficializzati con altrettanti big della musica. Ecco la mappa con gli eventi principali al momento annunciati da artisti e organizzatori. Domani primo giugno a Guglionesi arriva Alex Britti con una delle prime date del suo nuovo tour. La prossima settimana invece a Campobasso tre concerti consecutivi per il Festival dei Misteri: venerdì 9 giugno Sergio Caputo con lo show che celebra i 40 anni del suo disco più importante ‘Un sabato italiano’, sabato 10 data zero del nuovo tour di Mannarino e domenica 11 data zero del tour di Fabbri Fibra. Si prosegue il 13 giugno con Shade a Riccia e il 14 con i Nomadi a Isernia. Il 17 giugno tre eventi nella stessa sera con Boomdabash a Venafro, The Kolors a Trivento e Anna Tatangelo a Gildone. Tanti concerti anche a luglio: si parte il 14 con gli Statuto a Vinchiaturo, il 15 a Riccia arriva Enzo Avitabile, il 19 a Campodipietra Chiara Civello, il 23 Eugenio Bennato a Campitello Matese, il 28 Clementino a San Martino in Pensilis e il 30 Savana Funk a Campitello. Ad agosto il 12 Filippo Graziani a Campitello, il 13 James Senese a Capracotta, il 14 Dardust a Campitello, sempre a Campitello il 16 Tony Hadley e il 17 i Marlene Kunz. Infine il 25 agosto Roy Paci sarà a Toro e il 9 settembre Ron a Capracotta. Al calendario mancano molti altri eventi in via di definizione che saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

Ecco il calendario completo:

