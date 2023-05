Giornata di presentazioni in sede per il neo tecnico del Campobasso Andrea Mosconi giunto nel pomeriggio nel capoluogo. Primissimo impatto con la dirigenza rossoblu: un incontro anche informale e conoscitivo nel quale il neo allenatore si è presentato ed è apparso una persona socievole e alla mano. Prima conoscenza ma anche e soprattutto sul tavolo temi caldi da portare all’ordine del giorno: un breve accenno al modulo che Mosconi vorrà attuare al Campobasso ma, soprattutto, alla dislocazione dei quattro fuori quota. Da quanto è dato sapere, il neo allenatore intenderà stabilire uno dei cosiddetti under fra i pali. Confermata l’intenzione di rivoluzionare la rosa quanto meno nel settore dei senior: gira voce che nel gruppo dei non under possa essere candidato a rimanere in rossoblu l’attaccante Francesco Ripa. Una voce di corridoio e come tale ve la riportiamo. Fra gli argomenti affrontati anche la sede del ritiro del Campobasso che dovrebbe essere una località dell’hinterland. Si parla delle quattro via nove. Mentre è al vaglio la sede degli allenamenti: la squadra potrebbe spostarsi da Campodipietra al campo Acli qualora la società dovesse raggiungere un accordo con la società gestore del campo. Confermata la figura del vice tecnico individuata nella persona di Roberto Barrea; al vaglio la figura del preparatore Cicioni non piu’ certa come sembrava qualche giorno fa. Mosconi ha prospettato l’idea di far scendere dalle Marche in Molise almeno quattro o cinque elementi di sua massima fiducia con il consenso della società. Fra questi, rimane in sospeso l’attaccante Padovani che ha rimediato un brutto infortunio lo scorso autunno. Ad ogni modo, sembra sempre piu’ probabile che un blocco del Fano 22/23 possa seguire Mosconi in Molise.

Notizie dal possibile girone delle molisane: il calcio a San Benedetto del Tronto ripartirà da Vittorio Massi. Nei prossimi giorni il patron del Porto d’Ascoli avvierà i primi passaggi burocratici per trasformare il titolo sportivo in una una nuova denominazione a tinte rossoblu. La nuova Samb ripartirà da Stefano De Angelis, l’ex direttore sportivo di notaresco e Campobasso ha raggiungo l’accordo. Per quanto riguarda la guida tecnica De Angelis ha fatto un sondaggio con il suo fedelissimo Mirko Cudini incassando il no del trainer marchigiano che vorrebbe restare tra i professionisti. Il nome plausibile è quello di Maurizio Lauro, campano ma marchigiano d’adozione, reduce dalla salvezza al playout del girone B di Lega Pro con l’Alessandria.

L’Isernia spera nell’impresa che sarebbe quella di vincere contro l’Agropoli con tre gol di scarto. Forse piu’ realistico pensare ad eventuali tempi supplementari o, piu’ in generale, ad evitare di incassare reti. Una circostanza che potrebbe mettere la parola fine al discorso qualificazione. De Bellis chiede ai suoi il miracolo e l’approdo in finale. Rimane un’impresa difficile e complicata. Uno dei principali rimpianti del tecnico dell’Isernia è quello di non essere riuscito a segnare una rete ad Agropoli. Le opportunità ci sono state.