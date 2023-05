Share on Twitter

Arriva in finale il cantante isernino Roberto di Pasquale, al concorso musicale prodotto da Fonoplay in onda il prossimo 3 giugno su Canale Italia.

Una partecipazione esclusiva che vede il cantante protagonista tra numerosi partecipanti provenienti da tutta la penisola.

Rappresenterà il Molise con i seguenti brani: CANZONE PER UNA AMICA( recitato), RESPIRO, PERDERE L’AMORE, MY WAY, UNO SU MILLE.

Grande attesa per la sua partecipazione e grande aspettative di vittoria.

La sua ambizione più grande è quella di conquistare il premio della critica, massimo riconoscimento in contest musicali.

Il concorso canoro ha come presidente di giuria, il Maestro Vince Tempera, direttore d’orchestra e compositore.

Per chi volesse seguire in tv la finale, con la partecipazione dell’artista isernino, l’appuntamento è per sabato 3 giugno, ore 21:00, su Canale Italia.