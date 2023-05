La Democrazia Cristiana, così come aveva preannunciato nei giorni scorsi, questa mattina ha presentato ricorso contro l’esclusione della propria lista alle elezioni Regionali del Molise. I referenti del partito hanno depositato l’istanza all’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’Appello a Campobasso che dovrà pronunciarsi entro 48 ore. Il verdetto dunque arriverà al massimo entro giovedì mattina. Solo dopo la decisione sul ricorso si procederà al sorteggio per stabilire l’ordine dei simboli sulla scheda elettorale. La Dc, che candidava alla presidenza della Regione l’ex ministra della Difesa e ex esponente del Movimento 5 Stelle Elisabetta Trenta, è stata esclusa per essere arrivata in Tribunale oltre il termine ultimo fissato per la presentazione delle liste e cioè mezzogiorno di sabato, ma anche per una irregolarità nella dichiarazione di collegamento al candidato presidente.

L’ufficio elettorale con la Democrazia Cristiana ha escluso anche la lista di Forza Nuova, che candidava alla presidenza Nicola Ninni, ma quest’ultimo partito non ha presentato ricorso. In questo caso l’esclusione è dovuta al fatto che il partito aveva in lista solo 14 candidati mentre il numero minimo stabilito dalla legge è 15.