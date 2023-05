Ancora una volta Valeria Pilone, Chiara Sammartino e Sara Storto potranno dire “io c’ero”. Le tre giovani atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso hanno partecipato con onore ai Campionati Italiani su strada che si sono svolti il 27 e 28 maggio al Ciclo-pattinodromo “Renato Perona” di Terni. Le tre pattinatrici campobassane hanno retto bene il confronto con le migliori atlete d’Italia arrivate in Umbria per la competizione tricolore. Valeria Pilone, categoria ragazze anno 2009, ha fatto molto bene nella gara sprint sui 300 metri: 31”97 il riscontro cronometrico, 70esimo tempo su 143 partecipanti. Bene è andata anche la batteria della gara lunga, 3000 metri a punti, dove la giovane rossoblù ha tenuto il passo del gruppo per tutta la gara, riuscendo a lasciarsi alle spalle cinque avversarie e arrivando al traguardo in volata. Ha ben figurato anche Chiara Sammartino, pure lei categoria ragazze anno 2009. Nella gara sprint, capitata in una batteria veloce, ha chiuso in coda ma con un discreto tempo: 35”84. Nella gara lunga ha resistito fino ad un giro dalla fine prima del doppiaggio. Al di là del piazzamento in classifica generale, positiva la partecipazione anche per Sara Storto, categoria ragazze anno 2010. Nella gara sprint ha rispettato il suo tempo correndo in 36”90 e nella lunga ha fatto il suo per un terzo di gara prima dell’abbandono. “Siamo soddisfatte dei nostri risultati – ha commentato il presidente e tecnico del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, Rita Bartolomeo – tenuto conto del livello della competizione e del lavoro svolto per preparare le gare. Valeria, Chiara e Sara sono state le uniche molisane in gara ai Campionati Italiani e questo per noi è motivo di orgoglio”. Ora la società rossoblù chiuderà la stagione sportiva con la festa del 1 giugno alla Palestra Sturzo per poi concedersi una settimana di riposo e riprendere a lavorare per preparare i Campionati Italiani su pista che si disputeranno in Abruzzo, a Martinsicuro, a fine luglio.

Fonte: Ufficio stampa