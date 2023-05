Il tassello dell’allenatore è indicativo su quelle che saranno le scelte in sede di mercato. Mosconi, oggi presente a Campobasso, predilige il 3-5-2, una squadra aggressiva, abile nel gioco sulle fasce e con dei centrocampisti di inserimento, magari con il vizio del gol. Il Campobasso nei progetti del direttore De Filippis avrà questi dogmi nella scelta dei calciatori idonei al profilo del nuovo tecnico. La scelta dovrebbe ricadere in modo prevalente su giocatori che hanno militato, anche negli anni passati, nel girone F. Una maggiore conoscenza del raggruppamento è sicuramente una condizione da sfruttare a proprio vantaggio. Si valutano diversi profili del Pineto, e dunque freschi vincitori del campionato, ma anche del Tolentino, della Vastese e dello stesso Fano, ex squadra di Mosconi, come il mediano Giovanni Nappo, 30 presenze e due reti con gli amaranto e il difensore Lorenzo Schiaroli, punto fermo del Fano che ha vinto i play off. Aggiungiamo noi, sarebbe un peccato non guardare nell’orto appena limitrofo, il Molise da ormai quattro anni è rappresentato in quarta serie dal Vastogirardi, una piccola comunità che ha dimostrato di saper fare calcio nel modo giusto. Ragazzi di prospettiva capaci di maturare nell’ambiente corretto giovani che in altissimo Molise riescono a trovare un trampolino di lancio anche per serie maggiori.

Appunto i ragazzi, per costruire una squadra vincente in serie D bisogna avere a disposizione un pacchetto di cinque – sei ragazzi di primo piano. I ruoli? Certamente il portiere, poi adattando il pensiero al 3-5-2, un difensore, un esterno di centrocampo e la quarta pedina da valutare nelle idee pratiche del tecnico. Una costruzione che parte dal basso per arrivare ai senior, un mercato completamente diverso dove bisogna solo scegliere nel miglior modo possibile. Il budget messo in palio dal Campobasso, a detta del patron Matt Rizzetta, “è importante e consono per puntare alla vittoria del campionato”, in base a questi dettami il raggio si allarga considerevolmente rispetto magari a dei club che devono far di necessità virtù con un tesoretto limitato. Siamo quasi al termine del mese di maggio, la tabella di marcia è in piena linea con i tempi, un puzzle da costruire con saggezza e sagacia per allestire un Campobasso pronto a recitare un copione da primato.