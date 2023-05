I truffatori non si fermano davanti a nulla e nessuno. Neppure davanti a tragedie come quella dell’alluvione che ha colpito gli abitanti dell’Emilia Romagna. A mettere in guardia i cittadini è il capitano Edgar Pica, comandante della Compagnia dei carabinieri di Bojano nel corso dell’incontro che si è svolto a Fossalto, organizzato dal circolo Auser, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione, soprattutto le persone della terza età, sul problema delle truffe agli anziani che sono ormai i bersagli preferiti dei ladri perché spesso considerati fragili ed indifesi. Un fenomeno che sta diventando sempre più esteso anche nella nostra regione. Pica ha ricordato come i malfattori, in queste ultime settimane, stiano suonando ai campanelli delle abitazioni o fermando persone per strada chiedendo soldi per una raccolta fondi in favore delle vittime dell’alluvione dell’Emila Romagna. Raccolta fondi che è invece una truffa. “I truffatori del nostro tempo fanno leva sui sentimenti più profondi e viscerali, come l’amore di una madre per i propri figli – ha ricordato Pica – ma anche sulla fragilità fisica e non solo di chi, come gli anziani, si sente ormai relegato ai margini di una società che non riesce più a comprendere”. L’invito dei carabinieri è sempre quello di chiamare il 112 o la stazione più vicina per chiedere aiuto, nel caso in cui ci si dovesse rendere conto di essere finiti nelle mani dei truffatori ma anche semplicemente per aver notato auto sospette o persone che hanno suonato al campanello. La campagna di sensibilizzazione, dopo Fossalto, toccherà altri comuni della Compagnia dei carabinieri di Bojano per portare avanti un percorso che punti, oltre alla repressione del fenomeno anche alla prevenzione dei reati , fornendo ai cittadini maggiore sicurezza grazie ad una presenza discreta ma rassicurante.