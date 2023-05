Manca ormai poco alla trentesima edizione dello slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini, gara valida come quarta tappa del campionato italiano slalom. La kermesse organizzata dall’Aci Molise è ormai da anni un punto fermo nel calendario tricolore di tanti big della specialità, pronti a darsi battaglia lungo la Gildonese a colpi di acceleratore. Negli anni lo slalom molisano è riuscito ad imporsi in ambito nazionale grazie ad un grande lavoro della macchina organizzativa e ad un tracciato che regala sempre grandi emozioni mettendo a dura prova tutti i partecipanti. Di questo è entusiasta il presidente dell’Aci Molise, Riccardo Tesone, da poco eletto al vertice dell’ente di via Cavour. “Sarà il mio primo slalom da presidente dell’Aci Molise e per questo sono particolarmente emozionato – dice – ho sempre sentito parlare tanto e bene di questo evento sportivo, dopo averlo seguito a distanza, oggi lo vivo di persona, in prima linea, e la cosa mi fa enormemente piacere. Per due giorni la nostra città e la nostra regione saranno al centro dell’attenzione di appassionati, addetti ai lavori e piloti che si confronteranno e andranno a caccia di punti importanti per il campionato italiano. Stiamo curando tutto nei minimi dettagli affinché l’evento si svolga nella massima sicurezza e la gente possa godersi il bellissimo spettacolo senza problemi. Trent’anni sono davvero tanti e la validità di campionato italiano che anche quest’anno ci è stata assegnata, accresce ulteriormente il valore della manifestazione. Mettere su un evento di questa portata non è semplice: occorrono competenza, passione e grande determinazione, caratteristiche da sempre proprie della macchina organizzativa dell’Aci Molise. Sulle nostre strade ci saranno i migliori piloti della specialità e questo renderà la gara ancora più spettacolare. Le tre manche ufficiali più quella di ricognizione, saranno un banco di prova importante. Mi preme ringraziare tutti coloro che si prodigano affinché questo slalom sia sempre ai massimi livelli, gli sponsor che ci sostengono e senza i quali tutto sarebbe più difficile e tutti coloro che hanno deciso e decideranno di venire a correre a Campobasso. Sono certo che sarà un grande evento non solo sportivo e mi auguro che possa esserci grande spettacolo”.