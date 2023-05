Big della politica in Molise per la campagna elettorali delle Regionali. Il primo ad arrivare in regione sarà domani, martedì 30 maggio, Matteo Salvini. Il leader della Lega e ministro dei Trasporti sarà alle 18 in Alto Molise sul viadotto Sente, ponte che collega Abruzzo e Molise chiuso da cinque anni. Subito dopo, alle 18, sarà ad Agnone per un passeggiata sul corso principale del paese e per visitare la Fonderia Marinelli, infine avrà un incontro con amministratori, imprenditori, professionisti e cittadini. Salvini si sposterà poi a Campobasso dove alle 21, al Centrum Palace, parteciperà alla presentazione della lista della Lega alle Regionali.