È di tre feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato oggi pomeriggio sulla Fondovalle del Verrino, in territorio di Pietrabbondante. A scontrarsi frontalmente due auto: una Jeep e una Kia, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte.

Sulla Jeep, che come si vede nelle immagini si è ribaltata a causa dello schianto, viaggiava una coppia di mezza età, marito e moglie, di Agnone. I due hanno riportato ferite importanti, ma non sono in pericolo di vita. Sono stati traspostati con urgenza al Veneziale di Isernia con codice giallo. Alla guida della Kia, un uomo di Chieti, che invece non ha riportato ferite gravi.

Sul posto i Vigili del Fuoco della sede di Agnone, il 118 e i Carabinieri per i rilievi e il ripristino della viabilità.