Mosconi, neo incaricato tecnico del Campobasso, ha ricevuto anche via social una serie di commenti che rivolgono l’in bocca al lupo e gli auguri di benvenuto in rossoblu da parte di piu’ di un tifoso. Lo stesso Andrea Mosconi sabato pomeriggio ha ricevuto il commiato del Fano sulla pagina facebook ed una serie di telefonate informali di saluti e ringraziamenti da parte di alcuni tifosi marchigiani. La trattativa è stata serrata ed è andata avanti per una decina di giorni intrapresa anche prima della finale play off Senigallia Fano. De Filippis ha voluto fortemente la figura di Mosconi, tecnico anche sanguigno che ha lasciato un ottimo ricordo anche a Tolentino dove ha centrato i play off l’anno scorso. Quest’anno i marchigiani sono retrocessi. Sarà un caso, ne prendiamo atto.

Nel pomeriggio di domani Mosconi sarà nel capoluogo per conoscere tutti i dirigenti del Campobasso e visionare le strutture sportive, dallo stadio di Selvapiana al campo che la società sceglierà per gli allenamenti. Operazione di rifacimento staff tecnico in corso. Solitamente Mosconi porta con se in ogni piazza lo staff completato dai due fratelli, uno vice, l’altro preparatore atletico. In questo senso sembra che la dirigenza del Campobasso abbia posto un veto su uno dei due fratelli, il vice. Pare, altresì, che Mosconi si sia subito messo in contatto con Roberto Barrea per il ruolo di secondo. Ricordiamo che Barrea l’anno scorso è stato collaboratore tecnico. Il ruolo di preparatore atletico dovrebbe spettare all’altro fratello di Mosconi. Sembra, pure, che Mosconi abbia espresso consensi per il prof dei portieri, Cristian Cicioni in rossoblu da tre anni a questa parte. L’intenzione già palesata da Mosconi al ds è quella di portare nel capoluogo elementi che hanno contribuito al campionato di buon livello del Fano. I marchigiani hanno chiuso al quarto posto con sessanta punti. Il Campobasso ha intenzione di disputare un torneo di livello ancora piu’ elevato. De filippis strizza l’occhio anche ad alcune pedine del Pineto neo promosso in serie C: il difensore Leonardo Nonni che Mosconi ha allenato anche al Tolentino e l’attaccante della Vastese Antonio Di Nardo, classe ’98. Malgrado la retrocessione, si parla di un profilo interessante e gradito da Mosconi. Il lavoro è febbrile ed intenso. C’è da ricostruire quasi da zero l’organico con il placet, ma soprattutto, l’entusiasmo che proviene da oltre oceano da Matt Rizzetta e dai suoi collaboratori.