Branco di lupi assalta un gregge, un nuovo caso in contrada Sterparo di Trivento. L’ultimo evento risale al mese di luglio dello scorso anno, la dinamica è stata pressoché la stessa, il branco di numerosi lupi è uscito allo scoperto e, nonostante i pastori abruzzesi di guardia, hanno attaccato il gregge, ammazzando una pecora e ferendone altre. Un attacco eseguito con estrema ferocia, che ha trovato ancora una volta inermi i proprietari del gregge, che hanno potuto solo rilevare i danni, in contrada Sterparo di Trivento. Purtroppo, gli avvistamenti di lupi sono sempre più numerosi, su quasi tutto il territorio. Il rischio è alto, non solo per il bestiame, ma anche per l’incolumità delle persone. Assieme all’emergenza cinghiali, quella dei lupi sta mettendo sempre più in apprensione la popolazione. Occorrono misure urgenti, in grado di arginare i rischi e i danni.