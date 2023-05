Il Molise perderà in 3 anni 9 scuole e circa la metà delle attuali in 10 anni. A fare il calcolo è la Cgil che denuncia che questo è l’ennesimo taglio che colpirà i molisani nell’indifferenza generale. Con la legge di bilancio 2023 sono stati modificati i parametri relativi al dimensionamento, ossia il numero di istituzioni scolastiche da attribuire ad ogni regione. Il problema, avverte Cgil, è che si prevede un innalzamento dei parametri minimi per l’attribuzione del numero di autonomie scolastiche, pertanto per avere una istituzione scolastica ci vorranno 950 studenti, in media. La normativa che si applicherà dall’anno 2024/ 2025 porterà ad un taglio in 3 anni di 9 scuole sulle 52 attuali. Una percentuale altissima, tra le più alte d’Italia. I numeri rischiano di diventare ancora più tragici, perché si arriverà a chiudere 21 scuole su 52 entro il 2033. “Non si può tagliare in proporzione al numero degli alunni- protesta la Cgil scuola- soprattutto perché il territorio molisano ha una particolare conformazione geografica e mancano efficienti mezzi di trasporto per collegare tutti i comuni. Occorre un intervento urgente e deciso dei nostri rappresentanti a Roma- continua il sindacato- 4 regioni- Puglia, Toscana, Campania e Emilia Romagna- hanno già fatto ricorso alla Corte Costituzionale, il Molise sta in silenzio. “Metteremo in campo tutte le azioni possibili- anticipa la Cgil scuola- Intanto faremo un incontro con il segretario nazionale Gigi Caramia (domani a Campobasso) e abbiamo inviato un telegramma al ministero dell’Istruzione con la richiesta di una convocazione urgente per discutere di queste scelte per il dimensionamento scolastico”