Cus Molise protagonista con Josè Maria Giorio ai campionati italiani paralimpici di atletica leggera organizzati dalla Fispes allo stadio Colbachini di Padova. L’atleta seguita da Ivana Di Pilla e in forza al Centro Universitario Sportivo del Molise, ha portato a casa una doppia medaglia d’oro nella categoria F40. La Giorio è stata protagonista nella gara del lancio del disco e nel getto del peso. Ha scagliato il disco a 9 metri e 29 centimetri mentre il peso a 3 metri e 96 centimetri laureandosi così in entrambe le gare campionessa italiana nella categoria F40. Risultati, quelli ottenuti in Veneto, che confermano il valore e le qualità della Giorio cresciuta molto grazie agli allenamenti e al duro lavoro. Sicuramente quanto fatto ai tricolori di Padova deve essere trampolino di lancio per raggiungere, in futuro, tanti altri risultati importanti. Nella kermesse tricolore l’atleta del Cus Molise ha dimostrato di essere in ottime condizioni e di potersi togliere ancora tante soddisfazioni in futuro. “Quello ottenuto da Maria è un doppio risultato di spessore – spiega il suo tecnico Ivana Di Pilla – non è mai semplice affrontare una competizione tricolore, lei lo ha fatto al meglio. Partendo da qui continueremo a lavorare con grande determinazione in vista dei prossimi impegni, con la speranza di riuscire a portare a casa ulteriori riscontri positivi”.