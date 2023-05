In Molise nel 2022 la spesa sanitaria pro capite, al netto della mobilità, è stata di 2.345 euro, più alta rispetto al dato nazionale (2.241 euro). E’ quanto emerge da una rilevazione della Corte di Conti, su dati del Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis), pubblicata nel Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica. In Molise, però, nel raffronto con il precedente anno (spesa pro capite 2.373 euro) si è registrato un calo pari all’1,2 per cento. Il dato generale, si legge nel documento, presenta notevoli differenze tra le regioni, con variazioni percentuali rispetto al 2021 che vanno dall’aumento del 9,6 per cento della Provincia autonoma di Trento, alle flessioni registrate in Toscana (-0,2 per cento) oltre che in Calabria (-2,2 per cento) e Molise.