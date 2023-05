Con una conferenza stampa in Municipio a Campobasso, è stato presentato il calendario del Festival dei Misteri, con eventi in città programmati per l’intero mese di giugno e nel quale ovviamente il momento clou saranno i giorni della festività del Corpus Domini.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, la vice sindaca, Paola Felice, il presidente dell’Associazione Misteri e Tradizioni, architetto Liberato Teberino, il presidente della Commissione consiliare Cultura, Nicola Giannantonio, il consigliere comunale Antonio Vinciguerra e Pippo Venditti che ha fornito la sua consulenza e disponibilità all’amministrazione per allestire il gli eventi musicali principali del cartellone.

Oltre ai due concerti a pagamento che l’amministrazione ha già presentato nelle passate settimane e che si terranno nell’area eventi di Selva Piana, con Mannarino, previsto per sabato 10 giugno, e Fabri Fibra, in programma domenica 11 giugno, ci saranno eventi musicali anche in centro a Campobasso, aperti a tutti gratuitamente, come già accaduto l’anno scorso. Si inizierà venerdì 9 giugno, con Sergio Caputo e la sua Big Band, che proporranno il concerto “Un sabato italiano 40”, nell’area spettacoli di Piazza della Vittoria, alle ore 21.30. Sabato 10 giugno, sempre nella stessa location in centro, DJ set con Dompero, Dj Uncino e Deliuan. Infine, domenica 11 giungo, nella serata di Corpus Domini, in Piazza della Vittoria i protagonisti di Passione Live, una “colorata carovana” di musicisti e interpreti che si è proposta di diffondere e far rivivere la “canzone napoletana” classica e contemporanea. Tra i protagonisti ci saranno Francesco Di Bella (24Grana), Roberto Colella (La Maschera), Maldestro, Gnut, Flo, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo, Raiz (Almamegretta) e ‘O Zulù (99Posse)”.