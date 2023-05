Ginnastica per la terza età, il Comune di Salcito attiva il progetto “Anni in movimento”. L’amministrazione comunale di Salcito, in collaborazione con Coni Molise e la Pro loco Salcitana, attiva il progetto “Anni in movimento”, aperto a tutti coloro che abbiano compiuto i 60 anni di età. Chiunque voglia iscriversi può contattare il cell. 333.9694191 entro domenica 28 maggio 2023. L’amministrazione comunale, inoltre, fa sapere che è aperto anche l’avviso pubblico per le borse di studio per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico in corso. Le domande sono aperto fino al prossimo 7 giugno 2023 e per tutti i dettagli e il modulo della domanda si può consultare il sito ufficiale dell’Ente, www.comune.salcito.cb.it