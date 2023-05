Share on Twitter

Il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito “al fine di una migliore e più efficiente organizzazione in vista delle prossime elezioni regionali”, acquisisce ad interim il ruolo di coordinatore provinciale di Isernia, ringraziando il coordinatore uscente Raimondo Fabrizio per il lavoro svolto. E’ quanto comunica Forza Italia con una nota. Fabrizio è candidato alle Regionali nella lista “Il Molise che vogliamo”.