Matt Rizzetta ha dato l’annuncio ufficiale sui social dell’arrivo in rossoblu di Andrea Mosconi, nato cinquantasei anni fa a Contigliano in provincia di Rieti. Sarà lui l’allenatore che proverà a primeggiare con il Campobasso nella stagione 23/24. Un endorsement notevole quello attuato da Rizzetta molto convinto com’è normale che sia della scelta del tecnico. Un allenatore che conosce a menadito il girone F avendo girato molte panchine, fra queste la Sambenedettese, il Tolentino ed il Fano. Sulla panchina del Tolentino si è tolto lo sfizio di battere i rossoblu destinati a vincere il campionato con un rotondo 4-0. Era mercoledi 17 febbraio 2021. Non piu’ di una settimana fa Mosconi ha concluso la stagione alla guida del Fano vincendo i play off 1-0 in casa del Senigallia. Il Fano è stata una delle squadre piu’ performanti del girone F nel ritorno: sessanta punti totali di cui trentasette dopo il giro di boa. Un ritmo importante tenuto conto che il Pineto, vincitore del gruppo F, nel ritorno ha fatto ventinove punti. Mosconi è un fautore del 3-5-2. Ha dei calciatori fra i suoi fedelissimi che lo seguono ovunque e che potrebbero giungere anche in rossoblu: fra questi, il giovane difensore centrale maceratese Cristian Bonacchi, classe 2000, il centrocampista Lorenzo Capezzani che ha seguito Mosconi nel passaggio da Tolentino e Fano. Uno degli adepti di Mosconi è pure l’attaccante classe ’89 Ettore Padovani, anche lui un grande frequentatore del girone F con le maglie di Avezzano, Recanatese, Sambenedettese, L’aquila, Tolentino e Fano. In autunno Padovani ha dovuto registrare la rottura del legamento del crociato.

Il Campobasso pone il suo secondo tassello dopo la riconferma del ds. Rizzetta è intervenuto via skype in una trasmissione dedicata alla serie D e ha ribadito le ottime intenzioni della sua proprietà attratto com’è stato da una piazza appassionata al calcio. Ha ribadito la sinergia con l’Ascoli, società che vede una piccola partecipazione del gruppo americano, la volontà di conoscere anche il senatore per il Molise Claudio Lotito ed il fatto che pochissime società sul territorio nazionale hanno lo stadio brandizzato. Quest’ultimo evento è stato annunciato non piu’ di due giorni fa dalla società rossoblu. L’azienda Avicor potrà esercitare i diritti di denominazione di selva piana: una partnership definita prestigiosa, stipulata tra Rizzetta, ed il fondatore nonché Amministratore Delegato Avicor, Aldo Vicenzo. Quest’ultimo è un orgoglioso emigrato molisano, originario di Sepino, giunto oltreoceano dove ha costruito uno dei più grandi e significativi imperi dell’edilizia commerciale in Canada.