Sono 35 i candidati ammessi alla successiva fase della procedura per l’approvazione dell’elenco di idonei alla nomina di direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise. La Commissione di esperti nominata dal presidente della Regione Donato Toma procederà alla valutazione di idoneità mediante disamina dei titoli e colloquio, “in particolare, le esperienze dirigenziali e di direzione maturate, i titoli formativi e le altre esperienze professionali dei singoli candidati” per il conferimento dell’incarico. Successivamente invierà alla Giunta regionale l’elenco alfabetico dei candidati idonei tra i quali verrà designato, con motivazione, il candidato prescelto. Tra gli aspiranti all’incarico l’ex Dg Asrem Oreste Florenzano, il direttore della Direzione generale per la Salute della Regione Molise Lolita Gallo e l’attuale Commissario straordinario Asrem Evelina Gollo.