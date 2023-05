Share on Twitter

In corso al Tribunale di Campobasso la presentazione delle liste per le prossime elezioni Regionali di fine giugno. Il termine scade a mezzogiorno. Compatti i due schieramenti principali. Il centrodestra punta sul sindaco di Termoli Francesco Roberti (Forza Italia) che è anche presidente della Provincia di Campobasso. La coalizione dovrebbe avere complessivamente 8 liste a sostegno di Roberti: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Popolari, Molise che Vogliamo, Molise al centro, lista del presidente. Il centrosinistra invece punta sul sindaco di Campobasso Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto da 6 liste: Pd, 5 Stelle, Sinistra-Verdi, Costruire Democrazia, Socialisti e lista del presidente. Annunciata poi anche una terza candidatura alla carica di presidente, fuori dagli schieramenti, quella di Emilio Izzo, a capo del movimento ‘Io non voto i soliti noti’.

Qui di seguito le liste presentate – In aggiornamento:

FRATELLI D’ITALIA: Antonacci Bartolomeo, Cecanese Gianfederico, Ciciola Silvana, Ciolfi Maria, Cocomazzi Maria Grazia, D’Egidio Armandino, Ditri Antonio, Frate Anna, Giacci Stefania, Iorio Angelo Michele, Leggieri Alfonso, Micone Salvatore, Paduano Luciano, Pallante Quintino, Romagnuolo Aida detta Aida, Scarabeo Massimiliano, Scuncio Eleonora, Tedeschi Cosmo, Travaglini Tania, Valvona Marco.

IL MOLISE CHE VOGLIAMO – Antenucci Maria, Bonomolo Giuseppe, Calleo Domenico, Castelli Eliseo, Cefaratti Gianluca, Colarusso Pasquale, Di Biase Mariangela, Di Cicco Monica, Di Paolo Maria, Fabrizio Raimondo, Giorgetta Giovanni, Iannetta Michela, Lattanzio Nunzia, Lucenteforte Mario, Margiotta Sergio, Marroni Giulia, Passarelli Stefania, Robecchi Enzo, Scurti Oreste, Varlese Mena