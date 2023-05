Elezioni regionali, potrebbero essere quattro i candidati a Trivento. Il sindaco Corallo corre con la Lega. Siamo alla vigilia della presentazione delle liste per la consultazione elettorale che rinnoverà il consiglio regionale e le caselle delle candidature sono quasi definite. La candidatura nella Lega del sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, oramai sembra un fatto assodato e in linea con la tendenza delle candidature di questa stagione elettorale, con tanti sindaci e anche professionisti in materia sanitaria. La lista del centro destra di Corallo appoggia la candidatura alla presidenza di Francesco Roberti. A seguire, Domenico Ciccarella, uscito allo scoperto già qualche settimana fa, con l’appoggio dato alla lista progressista Costruire Democrazia, voluta dall’avvocato Massimo Romano, che porta il candidato presidente Roberto Gravina. L’altra candidatura trignina “pronta” riguarda un ex sindaco e consigliere comunale di minoranza, Gianfranco Mazzei, con la lista dell’assessore regionale uscente Vincenzo Niro. Infine, sta scalpitando anche il consigliere comunale di minoranza Raffaele Stinziani, vicino a Forza Italia.