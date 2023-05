Spunta anche il nome di Francesco Farina per la panchina del Campobasso. Sarebbe il ritorno di un tecnico considerato un molisano di adozione. Ormai trapianto e con famiglia in Molise da molti anni. Quest’anno Farina ha allenato il Barletta dopo averlo riportato in quarta serie. Molto lusinghieri i risultati: pugliesi ai play off quarti in classifica. Farina fa parte di un piccolo elenco di possibili tecnici. Non è il solo. De Filippis sarebbe arrivato anche ad Andrea Mosconi per il tramite del fratello di quest’ultimo che fa parte dello staff tecnico, è il suo vice. Anche qui di mezzo ci sarebbe il Fano ed il suo presidente, il casertano Mario Russo che, se non dovesse cedere la società, avrebbe in animo di trattenere Mosconi. Una serie di situazioni connesse con il Campobasso e De Filippis che hanno fretta di annunciare il nuovo tecnico. A quest’ultimo un compito gravoso: quello di ricostruire un organico e di renderlo adeguato agli obiettivi detti dalla società. Ripartendo da qualche fuori quota di indiscusso valore presente nella rosa rossoblu. De Filippis è rimasto abbastanza spiazzato rispetto alle mosse di Danucci che sembrava stesse in procinto di separarsi dal Brindisi. Proprio la società pugliese ha fatto di tutto per proseguire il rapporto con l’ex centrocampista rossoblu. Ad ogni modo il ds si è riservato di chiudere la trattativa per il tecnico a stretto giro. L’allenatore sarà la prima pedina del nuovo mosaico rossoblu. Fondamentale studiare la collocazione dei quattro fuori quota che, verosimilmente, poi potrebbe essere la stessa nel corso di tutta la stagione. Se è vero, com’è vero che il piu’ delle volte la qualità e la preparazione degli under in quarta serie fa la differenza.