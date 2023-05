Il sagittario dorato con il numero 75, a ricordare gli anni dalla fondazione della Polizia Stradale. Agenti in servizio sulla strada. Sullo sfondo azzurro del cielo si staglia il castello Monforte sulla verde collina. I simboli della Polizia. Un murale su tre pareti nell’atrio della sede della Stradale di Campobasso, in Questura, realizzato dagli studenti del licei artistico Manzù del Capoluogo, grazie a una collaborazione tra l’istituto guidato dal dirigente scolastico Antonello Venditti e il dirigente della stradale di Campobasso Giuseppe Citarella, collegato da remoto. Il tutto nell’ambito di un vasto progetto sulla legalità, che ha previsto anche incontri, oltre alla realizzazione del murale da parte degli studenti. Murale inaugurato ufficialmente. “Un progetto – ha detto l’insegnate Patrizia Oriente, che ha coordinato gli studenti – il quale ha visto i ragazzi impegnati, nonostante gli esami, prerchè frequentano una quinta classe, a esprimere con l’arte i valori della legalità esprimendo il loro essere cittadini per bene”.

Cerimonia con consegna degli attestati agli studenti del Manzù, accompagnati dagli insegnanti, nell’aula magna della scuola allievi Agenti Rivera, alla presenza del Questore Vito Montaruli e del capo compartimento della Polizia Stradale Abruzzo e Molise Paolo Fassari. “I valori del rispetto della legalità e del codice della strada al centro di questa iniziativa – hanno detto – che vede la Polizia in prima linea con le scuole in progetti anche di educazione in aula”.