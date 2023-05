Questa mattina sulla SP 165 si è svolto il collaudo del percorso del 30° slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini in programma i prossimi 3 e 4 giugno. Alla presenza dei vertici dell’Aci Molise, ente organizzatore dell’evento, della Provincia di Campobasso, del Comune di Campobasso, e dei tecnici addetti ai lavori, l’ufficio tecnico ha dato parere favorevole al tracciato che ospiterà la quarta prova del campionato italiano slalom e vedrà confrontarsi lungo la Gildonese tutti i migliori piloti della specialità. Un tracciato tecnicamente valido nel quale si alternano tratti veloci a tratti particolarmente guidati dove non è concesso il minimo errore. Proprio questa peculiarità rende il percorso del capoluogo di regione uno dei più belli dell’intero circo tricolore. Nel weekend di gara a Campobasso sono attese tante persone, appassionati e addetti ai lavori, pronte a vivere da vicino le emozioni di un grande evento che negli anni ha sempre saputo sorprendere per la sua elevata qualità. Negli uffici dell’Aci Molise si continua a lavorare per limare ulteriormente i dettagli. La macchina organizzativa, ormai collaudata può contare sulla qualità e la professionalità di un gruppo di lavoro che ama le quattro ruote ed ha a cuore le sorti del Battistini. Un occhio di riguardo sarà dato, come ogni anno, alla sicurezza con aree apposite riservate al pubblico, ufficiali di gara pronti a garantire il regolare svolgimento della corsa e forze dell’ordine che vigileranno sul buon esito della kermesse motoristica. La due giorni dedicata allo slalom Città di Campobasso si aprirà sabato pomeriggio con le verifiche ante gara presso Style Gomme mentre la domenica alle 9,30 ci sarà lo start della manche di ricognizione. A seguire le tre salite ufficiali