Grande entusiasmo per la Presentazione Ufficiale, anche in modalità web conference, della seconda edizione del Torneo di Corpus Domini Under 17, “Il calcio tra cultura e tradizione” svolta ieri nell’elegante Sala Convegni del Comitato Regionale Molise della LND, alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti Piero Di Cristinzi, dei Dirigenti dei Club coinvolti, dei Presidenti e Delegati delle Rappresentative partecipanti. Tanta emozione per un evento che unisce lo sport alla cultura e alla tradizione della regione Molise, celebrando anche attraverso il nobile giuoco del calcio, la Festa del Corpus Domini, fiore all’occhiello della città di Campobasso, nel suo essere da sempre un connubio perfetto di religiosità, folklore e tradizione. Un’occasione perfetta per mettere in luce il talento dei protagonisti e far conoscere le bellezze del Molise, in un’esperienza che resterà sulla loro pelle e nel loro cuore.

il Torneo Nazionale di Corpus Domini è riservato alla Categoria Under 17 a cui parteciperanno i seguenti club professionistici, teste di serie:

Bari Calcio

Frosinone Calcio

e le Rappresentative dei seguenti Comitati Regionali:

Campania

Lombardia

Molise

Puglia

Le gare di qualificazione si svolgeranno nei giorni 7, 8 e 9 giugno, in contemporanea alle ore 16.00, sui seguenti campi della Provincia di Campobasso: Gambatesa, Mirabello Sannitico, Riccia, Trivento e Vinchiaturo. La Finale si svolgerà sabato 10 giugno 2023, alle ore 16.00 allo Stadio Selvapiana di Campobasso.

