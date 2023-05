Disavanzo aggiuntivo. A stretto giro di posta arriva dal M5S una critica severa al provvedimento adottato dal Governo Meloni col quale si mette mano all’annosa questione dei 137 milioni di disavanzo contenuti all’interno del bilancio regionale. Un fardello che si aggiunge al disavanzo strutturale che si attesta ben oltre i 400 milioni. Quattrini dovuti a seguito del riconoscimento di debiti fuori bilancio e residui attivi provenienti da amministrazioni precedenti a quella di Donato Toma. Nei giorni scorsi il Governo per tamponare la falla ha deliberato a favore del Molise un finanziamento di 150 milioni da restituire in dieci anni. 15 milioni all’anno che si vanno ad aggiungere ai 19 che vengono già pagati sempre a fronte di debiti maturati. Insomma dei 200 milioni di euro come risorse proprie a libera destinazione del Bilancio regionale 34 andranno utilizzati per paare i debiti. Quello che serve, hanno detto i quattro consiglieri 5 Stelle presenti in conferenza stampa, Greco, Nola, Primiani e De Chirico, non è un prestito ma un finanziamento extra a fondo perduto.

La concessione del prestito da parte del Governo è comunque vincolata: nei prossimi dieci anni il debito non dovrà crescere, questa la regola imposta dal Ministero di Economia e Finanze. Un fatto che i 5 stelle giudicano impossibile. In ogni caso, occorrerà una legge regionale per ratificare l’impegno col Governo. Una legge che farà il prossimo Consiglio regionale ma che potrebbe fare anche l’attuale. Per questo i 5 Stelle continuano a chiedere la riunione straordinaria dell’assise per l’adozione del bilancio 2023

Sempre sul fronte del Movimento 5 Stelle si sono chiuse le votazioni per la ratifica della lista di nomi che correranno alle prossime regionali. Hanno votato 360 persone su 900 iscritti. 319 i voti favorevoli 41 i contrari. Questo l’esito della consultazione interna.