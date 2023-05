Confermata anche quest’anno la presenza della Scuola Calcio Elitè Chaminade Campobasso al Torneo Paideia Revolution Cup organizzato dalle OPES Caserta, in programma a Montesilvano (PE) dall’1 al 4 giugno 2023. Saranno quattro giorni di gare che vedranno coinvolti oltre 1000 atleti provenienti da diverse regioni italiane in tornei di calcio a 11 ( nati dal 2006 al 2010), calcio a 9 ( nati dal 2010 al 2013) e calcio a 6 ( nati dal 2012 al 2016). La Chaminade Campobasso sarà presente con tutte le categorie. La partecipazione al torneo nazionale di calcio giovanile andrà a concludere la stagione 2022/2023. Sarà un momento da condividere anche con le famiglie che potranno seguire staff tecnico e ragazzi in questa esperienza fuori regionale.

Se il VI^ Torneo Paideia Revolution Cup metterà i titoli di coda su questa stagione nei mesi estivi l’attività nell’area sportiva Sturzo non si fermerà. Dal 17 al 21 luglio 2023 è in programma il Campus Experience organizzato dal club molisano in collaborazione con la Fundación Realmadrid. Il camp è rivolto a giovani calciatori e calciatrici, dai 6 ai 16 anni, con un livello di gioco principiante o intermedio e, in particolare, per i veri appassionati del Real Madrid. Una settimana per allenarsi da campioni ma anche per comprendere i valori fondamentali del club, come il gioco di squadra, la leadership, il duro lavoro, il rispetto e la disciplina. Tra gli appuntamenti immancabili, anche, “LaChami al Campus” organizzato in collaborazione con la Ludoteca Magicabula di Campobasso in programma dal 12 giugno sempre nell’Area Sportiva Sturzo, la parte sportiva verrà coordinata dal tecnico della Scuola Calcio Siro D’Alessandro.

