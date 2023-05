Visita speciale – domenica – presso la Scuola Minibasket Campobasso. Il coordinatore tecnico nazionale del settore minibasket e scuola della Federazione italiana pallacanestro Maurizio Cremonini è stato nel capoluogo di regione nell’ambito del progetto federale ‘Camminare insieme’ che prevede una giornata di formazione e condivisione con i referenti dello staff tecnico dello specifico settore nazionale. Cremonini, nella circostanza, ha passato un’intera giornata nel capoluogo di regione – tra il PalaMusacchio ed il PalaUnimol, sedi dell’attività del team – stando a contatto con tutti i gruppi e svolgendo con loro attività a tutto tondo. «Per noi – ha fatto sapere il coordinatore tecnico del club del capoluogo di regione Mario Greco – si è trattato di un proficuo momento di relazione e confronto, oltre che di profondo apprendimento, che ha messo in luce e stimolato al tempo stesso il movimento, un’occasione per noi per fare attività, ma anche per dare modo di vivere un’esperienza importante alle istruttrici fresche di ingresso nel settore, così da crescere ulteriormente. Importante, peraltro, è stata anche la relazione portata avanti coi genitori che hanno vissuto una giornata particolare e piena di occasioni di apprendimento».

Fonte: Ufficio stampa