Sarà lui a fare da apripista al Festival dei Misteri: Sergio Caputo sarà il primo big a salire sul palco dei concerti del Corpus Domini a Campobasso e lo farà per una occasione speciale. La sera di venerdì 9 giugno il cantautore accompagnato da una big band si esibirà in centro per un concerto gratuito con il quale celebra i 40 anni di “Un sabato italiano”, disco che ha fatto la storia della musica italiana, uscito nel 1983 e che contiene alcune delle sue canzoni più belle e amate. La sera dopo tornano i grandi eventi nell’area concerti di Selva Piana per i quali la prevendita dei biglietti prosegue a gonfie vele. Sabato sera data zero del tour di Mannarino per il quale sono già stati venduti circa 2.500 tagliandi. Per lo spettacolo del cantautore romano sono previsti i posti a sedere.

Circa 6mila invece i buglietti già venduti per il concerto di Fabbri Fibra in programma domenica sera, evento conclusivo del festival. La stessa serà ci sarà anche un altro grande evento musicale in centro che sarà annunciato a breve. Dopo i Misteri l’estate musicale dei festival proseguirà con molti altri appuntamenti. La novità più rilevante è la prima edizione del Montagna Molise Festival che porterà grandi star italiane e internazionali sulle montagne di Campitello e Capracotta. Si parte il 23 luglio con Eugenio Bennato a Campitello, stessa location il 30 luglio per i Savana Funk e Francesco Beartazzi il 6 agosto. Il 12 agosto omaggio a Ivan Graziani con il figlio Filippo che si esibirà a quasi duemila metri di altezza. Sempre Campitello ospiterà poi Dardust il 14 agosto e la storica voce degli Spandau Ballet Tony Hadley il 16. Infine chiusura il 17 con i Marlene Kunz. A Capracotta invece ci saranno i Discanto il 12 agosto e James Senese il 13.

Come sempre nell’estate molisana ci sarà anche tanto jazz. Il festival più importante e longevo, l’Eddie Lang di Monteroduni, ha già da tempo ufficializzato il suo programma. La 32esima edizione dal 27 al 30 luglio ospiterà tra gli altri il chitarrista statunitense Mike Stern, il bassista Stanley Clarke, RayGelato e Frank Gambale. Colpaccio anche per Jazz in Campo. Il festival di Campodipietra quest’anno, la sera del 19 luglio ospita una delle voci più belle della musica italiana, Chiara Civello.

Alza l’asticella anche il festival itinerante Borgo in Jazz con un cartellone di ben 17 serate in tanti comuni. Tra i nomi Javier Girotto, Greta Panettieri e il Poems Trio con Giovanni Amato, Dario Deidda e Pietro Luss. Torna quest’anno anche il Termoli Jazz Festival con un programma ancora da annunciare. Dal jazz al blues: a Macchia d’Isernia il 21 e 22 luglio la 23esima edizione di Macchia Blues con Down North, Luke Winslow-King e Claudio Gregori con i Rockin Revenge. Tornano anche diversi altri festival importanti per i quali i programmi saranno annunciati a breve: tra gli altri, Sabbie Mobili a Petacciato, Campobasso Summer Festival nel capoluogo, Oratino Mac, il Morrutto a San Giovanni in Galdo e il Nuvole Chitarre Note a Carovilli.