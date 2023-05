Se i medici ‘snobbano’ i concorsi banditi dall’Azienda sanitaria regionale del Molise, così non è per chi aspira ad un posto di lavoro nell’area non medica. Sono infatti 2.544 i candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 16 posti nel profilo di ‘Assistente amministrativo’. Un piccolo esercito anche per un secondo concorso finalizzato all’assunzione di 26 unità nel profilo di ‘Collaboratore amministrativo professionale’: 1.157 gli aspiranti che hanno risposto al bando di concorso.