Entra nel vivo la solennità di San Pardo, patrono di Larino e della diocesi. Di seguito si riporta il programma ufficiale degli appuntamenti dedicati alla festa con invito a partecipare. Si resta a disposizione per servizi di approfondimento.

24 maggio Benedizione degli Animali e Fiaccolata

Ore 17:00 Fonte di San Pardo: Benedizione degli animali.

Ore 19:00 Basilica Concattedrale: Celebrazione Eucaristica e Novena di San Pardo.

Ore 20:30 Fiaccolata e Canto della Carrese dalla Fonte di San Pardo alla Concattedrale.

25 maggio Vigilia della Solennità di San Pardo

Ore 17:00 Processione dei Carri verso la Chiesa di San Primiano. Rientro in serata in Concattedrale. Presterà servizio la banda “Don Luigi M. Aster Band”.

Ore 19:00 Basilica Concattedrale: Celebrazione Eucaristica e Novena di San Pardo.

26 maggio Solennità di San Pardo

Ore 08:00 Basilica Concattedrale: Celebrazione Eucaristica.

Ore 10:30 Basilica Concattedrale: Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino.

Ore 12:00 Benedizione dei Carri e Processione per le vie del Centro Storico accompagnata dal concerto bandistico “Vieni a suonare con noi” di Bracigliano (SA).

Fuochi d’artificio a cura della ditta “Chiarappa Fireworks Team Italy” di S. Severo.

Ore 19:00 Basilica Concattedrale: Celebrazione Eucaristica.

Ore 21:30 Piazza Duomo: Spettacolo comico degli “Arteteca”. Apertura musicale a cura de “I Komandanti – Vasco Rossi coverband”.

Ore 24:00 Spettacolo Pirotecnico a cura della “Chiarappa Fireworks Team Italy” di S. Severo.

27 maggio Rientro dei Santi

Ore 10:30 Processione dei Carri verso la Chiesa di San Primiano.

Rientro dei Carri con la Statua di San Pardo.

Ore 20:00 Basilica Concattedrale: Celebrazione Eucaristica. Segue Processione dei Santi.

Durante la giornata presterà servizio la “Lorenz Band” di Gambatesa (CB).

28 maggio Zero Assoluto in Concerto

Ore 21:30 Piazza Duomo: Zero Assoluto in Concerto.