Si svolgerà oggi, alle ore 17.00, presso la Sala Convegni della F.I.G.C. L.N.D. C.R. Molise sita in via Alcide De Gasperi a Ripalimosani, la Presentazione Ufficiale e il sorteggio con i relativi abbinamenti della II edizione del Torneo di Corpus Domini – Under 17 “Il calcio tra cultura e tradizione”. La FIGC Molise in occasione delle Festività del Corpus Domini, appuntamento molto sentito nel capoluogo di regione e non solo, ha deciso di organizzare la seconda edizione del Torneo Nazionale di Corpus Domini riservato alla Categoria Under 17 a cui parteciperanno le società professionistiche Bari Calcio, Frosinone Calcio e le Rappresentative dei Comitati Regionali di Campania, Lombardia, Molise e Puglia. Le gare di qualificazione si svolgeranno nei giorni 7–8–9 sui campi di Campobasso (Campo Sportivo Acli – Rauso e Toti), Gambatesa, Mirabello Sannitico, Riccia, Trivento e la Finale il 10 giugno 2023 allo Stadio Selvapiana di Campobasso.

Fonte: Ufficio stampa