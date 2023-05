Una matassa senza bandolo ma poi alla fine la soluzione è stata trovata. Dopo il pressing di mesi effettuato dal presidente della Regione, Donato Toma, è stato il senatore Claudio Lotito, vice presidente della commissione Bilancio e Programmazione economica del Senato, a trovare e tirare il filo giusto per sbrogliare proprio quella matassa che sembrava non avesse il bandolo. Parliamo di conti regionali, di bilancio e, nello specifico di disavanzo regionale. Debiti, in buona sostanza. Partiamo da un dato, quello che attesta il disavanzo strutturale della Regione che si attesta oltre i 400 milioni: quattrocento quattordici, secondo l’ultima stima disponibile. A questa somma si è aggiunta a sorpresa quella determinata dall’operazione verità, così come l’ha battezzata all’epoca Toma, e che ha scovato debiti per altri 137 milioni di euro dovuti a debiti fuori bilancio provenienti dalle passate amministrazioni, e che solo l’attuale ha contabilizzato, ai quali si aggiungono somme dovute a residui attivi, ovvero a poste iscritte all’attivo del bilancio ma mai incassate. Totale 561 milioni di euro.

Su questo quadro generale è arrivato l’intervento risolutore di Claudio Lotito. Grazie alla sua attività e al pressing ulteriore sul Governo Meloni si è giunti alla soluzione: i 137 milioni per i quali non si riusciva a trovare la copertura, potranno essere rateizzati in dieci anni grazie ad un apposito decreto dell’Esecutivo. Questo significa assicurare continuità nei servizi e possibilità di ripresa nella crescita e nelle attività del Molise, dichiara soddisfatto Lotito che porta a casa un risultato difficile al quale ha lavorato per mesi.

Adesso spetterà alla nuova amministrazione regionale e al nuovo presidente di Regione dare esecuzione alla prospettiva individuata dal provvedimento governativo. Si risolve, così, quella che è stata la questione centrale e ostativa ha bloccato l’approvazione del bilancio 2023. Un’ultima notazione arriva dall’attuale inquilino di Palazzo Vitale che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto da Lotito e che avverte il successore che il disavanzo potrebbe aumentare ulteriormente. Spuntano ogni giorno altri debiti fuori bilancio, dice Toma.