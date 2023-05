Dieci aree per realizzare i chioschi. Un modo per valorizzare il borgo antico e il territorio di Campomarino al fine di incrementare lo sviluppo turistico, incentivando la nascita di nuove attività produttive.

È questo il progetto messo in campo dal Comune su proposta dell’assessore al turismo e alle attività produttive Michele D’Egidio. C’è il sì del consiglio comunale. Individuate le aree distribuite tra il lido e il centro, per le quali è prevista l’assegnazione per un periodo di 12 anni che consentirà di procedere a importanti investimenti, anche in considerazione delle agevolazioni fiscali previste: per i primi due anni l’esenzione per il Canone di occupazione del suolo pubblico e il servizio rifiuti. Dal terzo fino al sesto anno si passerà da uno sconto del 60 per cento al 30.

Il Comune procederà alla predisposizione di un bando pubblico per l’assegnazione delle aree individuate.

In assise è stato anche approvato un regolamento per la concessione di benefici in favore delle nuove attività che andranno a insediarsi nel borgo antico di Campomarino, ormai divenuta una delle principali attrattive turistiche del territorio. Tra queste, attività artigianali, B&B, attività commerciali. Il regolamento prevede, per un periodo di tre anni, l’80 per cento di riduzione del canone unico patrimoniale di concessione, della Tari e dell’Imu nel caso in cui l’immobile sia di proprietà del titolare o della società che esercita l’attività. Questi benefici sono già attivi dal 1 gennaio 2023 per le attività presenti e non potranno superare il tetto massimo di 2000 euro annui. Saranno efficaci fino al 31/12/2027.

“Un grande passo in avanti volto a rivitalizzare la città e l’apparato produttivo locale e al tempo stesso a garantire – ha commentato l’assessore D’Egidio – una maggiore cura e un maggior controllo delle aree interessate che beneficeranno di una migliore estetica e di una superiore capacità attrattiva”. D’Egidio ringrazia maggioranza e opposizione per l’adozione di misure – ha detto – in grado di avviare un percorso di crescita fondamentale per Campomarino.