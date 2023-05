Torna l’appuntamento con il Campus estivo organizzato dall’Istituto di Sant’Antonio di Padova di Campobasso. A giugno, come da programma ministeriale, è prevista la chiusura della didattica ma l’istituto del capoluogo proseguirà con le sue attività anche nel mese di luglio. “CondividiAMO l’estate dei mille colori” è questo il tema scelto dal presidente Padre Lino Jacobucci e dalla direttrice Erika Cieri. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con pranzo incluso. I bambini saranno suddivisi in gruppi e verranno coinvolti nelle numerosissime attività del programma, sotto la guida degli insegnanti. Nelle quattro settimane previste attività musicali, artistiche (canto e ballo) e laboratori creativi. In agenda anche diverse iniziative di gruppo come cacce al tesero. L’attività sportiva verrà curata dalla Nuova Pallavolo Campobasso con l’allenatrice Lucia De Soccio ed il suo staff, a testimonianza di una collaborazione nata in quest’anno scolastico che ha riscontrato un grande successo.

” Il nostro approccio pragmatico permette di mantenere sempre vivo l’interesse dei partecipanti, costantemente stimolati, in un clima piacevolmente vacanziero. – è quanto affermato dalla Direttrice Erika Cieri – L’intento è quello di operare per il bene dei bambini e a supporto delle famiglie”. Il campus è rivolto sia ai bambini che stanno frequentato la scuola che agli esterni. Per informazioni e modulo d’iscrizione è possibile contattare la scuola: 0874/92122 o scuola.mat.santantonio@gmail.com.

Fonte: ufficio stampa