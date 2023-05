Trentuno anni dalla strage di Capaci, il Comune di Roccavivara celebra la giornata della legalità. “Trentuno anni dalla strage di Capaci – scrive il sindaco Angelo Minni – Una giornata, quella del 23 maggio 1992, che rimarrà sempre impressa nella nostra mente, un giorno che non può essere dimenticato. La giornata della legalità deve essere ogni giorno, essa dipende solo da noi, da quello che facciamo quotidianamente. L’impegno di questi Grandi Uomini, che hanno sacrificato le loro vite per combattere la mafia, non può essere e non deve essere vanificato”. Il messaggio dell’Amministrazione comunale chiude con una frase proprio di Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”.