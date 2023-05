E’ partita la corsa alla presentazione delle liste in vista delle prossime Regionali di Giugno. Formalmente il deposito potrà avvenire dalle 8 di venerdì 26 maggio fino alle ore 12 di sabato 27, tuttavia c’è chi ha già reso nota la rosa dei candidati che scenderanno in campo. A bruciare le tappe è stato il M5S che ha pubblicato sulla propria pagina web l’elenco dei nomi da sottoporre alla ratifica degli iscritti al movimento. La votazione, online, è fissata per il 24 maggio dalle ore 10 alle ore 22 e saranno ammessi al voto tutti coloro che risultano iscritti al Movimento da almeno sei mesi.

Molti i volti noti che scenderanno in campo, a partire da quattro dei sei consiglieri regionali uscenti: Andrea Greco, Vittorio Nola, Angelo Primiani e Fabio De Chirico. Non ci saranno, invece, Valerio Fontana per sua scelta e Patrizia Manzo giunta al suo secondo e ultimo mandato.

Tra gli altri volti noti alle cronache, ci sono tutti e quattro i candidati alle scorse elezioni politiche di settembre: Riccardo Di Palma e Annamaria Belmonte, che hanno corso alla Camera, insieme a Ottavio Balducci e Maria Del Mirto che invece hanno corso per il Senato. Dopo una parentesi di tensioni con il Movimento, torna in campo anche il nome di Nick Di Michele, consigliere comunale a Termoli. Sempre tra gli amministratori, spunta la candidatura di Simone Cretella, assessore all’ambiente al Comune di Campobasso. Gli altri nomi in corsa sono Franco Angeli, Giulio Botteri, Adriana D’Angona, Annarita De Notariis, Maria Luisa Di Bianco, Augusta Di Giorgi, Rosanna Evangelista, Matteo Fallica, Mariella Pilla e Annalisa Rainone.

Nel centrodestra invece c’è da segnalare la notizia delle dimissioni del sindaco di Patacciato, Roberto Di Pardo, da Presidente del Cosib di Termoli. La sua potrebbe essere una candidatura nella lista del Presidente alla quale sta lavorando Roberti.

Sempre sul fronte sindaci, invece, nel centrosinistra pronto a scendere in campo con Roberto Gravina, l’ex sindaco di San Martino in Pensilis, Massimo Caravatta, il cui nome viene accreditato nella lista di Costruire democrazia. Proprio a San Martino si sta profilando una concentrazione di candidature mai vista prima: Facciolla e Totaro nelle liste PD, l’attuale sindaco Di Matteo accreditato nella lista di Roberti e l’ex primo cittadino Caravatta, appunto, con Gravina. Due Ultime annotazioni sul taccuino politico; la prima è la visita di Lorenzo Cesa in Molise. Insieme al presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, Cesa è al lavoro per chiudere la lista dell’UDC. La seconda arriva dal Terzo Polo dal quale si sfila il sfila la formazione “Insieme” che non parteciperà alle elezioni.