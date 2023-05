E’ in arrivo una nuova norma per frenare il fenomeno delle liste fantasma nei piccoli comuni. Lo ha annunciato il senatore Costanzo Della Porta intervistato da Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ha dedicato un servizio alla vicenda delle liste presentate da non residenti in Molise alle elezioni Amministrative dei giorni scorsi: in regione erano quasi la metà delle 66 liste in campo e praticamente tutte hanno totalizzato zero voti. Molto spesso si tratta di candidature presentate da militari o esponenti delle forze dell’ordine che, una volta candidati, hanno diritto, per legge, a una licenza straordinaria per tutto il mese della campagna elettorale. Il fenomeno si registra da anni esclusivamente nei centri sotto i mille abitanti dove non è necessario raccogliere le firme per la sottoscrizione delle liste. “Lo scorso primo marzo – ha detto Della Porta – abbiamo approvato in Senato una norma che va a limitare fortemente questa possibilità perché ripristina la raccolta delle firme per presentare le candidature anche nei comuni più piccoli. Il disegno di legge ora dovrà essere approvato anche dalla Camera e spero che già dalle prossime elezioni Amministrative la nuova norma sia in vigore”. Tra i casi più singolari del voto della settimana scorsa c’è stato quello di Salcito, Comune con poche centinaia di abitanti, dove sono state presentate 9 liste, ma solo 2 hanno preso voti e le altre 7 sono rimaste a 0. E poi ancora di Campochiaro (5 liste su 8 non hanno avuto voti) e di Sessano del Molise: 5 liste su 7 senza preferenze.