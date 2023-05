Liste “Fantasma”, le recenti amministrative di Salcito su Striscia la notizia. È stato l’inviato Pinuccio, della nota trasmissione Mediaset di genere investigativo e satirico, a mettere la lente di ingrandimento su un fenomeno “anomalo” che, puntualmente, si registra negli appuntamenti elettorali: le cosiddette liste fantasma, presentate da non residenti, più delle volte militari o esponenti delle Forze dell’ordine. Più precisamente, nell’ultima tornata elettorale a Salcito, sono state sette su nove le liste fantasma, senza alcun voto, ma con fantasiosi e allettanti nomi: Sanniti, Solo per il paese, Progetto popolare, Fiamma tricolore, La gente come noi, Verso la libertà, Libertà politica. L’inviato Pinuccio, come dicevamo, ha messo in evidenza il fenomeno delle liste fantasma e, nel merito, ha intervistato il parlamentare molisano Costanzo Della Porta, il quale ha rassicurato che il Senato ha già approvato il documento, ora alla Camera, che prevede la sottoscrizione della lista da parte dei cittadini residenti anche nei paesi con una popolazione inferiore a 500 abitanti. Questo dovrebbe porre rimedio alla “anomalia” elettorale. Durante il servizio, è stato chiamato in causa anche il Comune di Roccavivara per il medesimo motivo.