Tregua tra la capogruppo M5S in Consiglio comunale Elvira Barone e il sindaco di Isernia Piero Castrataro. I due si sono confrontati per superare le divergenze nate in seno all’ultima assise civica a Palazzo San Francesco.

Di seguito il comunicato di Barone: “All’indomani del Consiglio comunale, al quale non ho partecipato per una serie di ragioni di cui si sono apprese notizie attraverso i media e i social, sono stata convocata dal Sindaco per tutti i chiarimenti necessari. In presenza del Consigliere regionale del M5s Vittorio Nola, abbiamo ragionato riguardo alle istanze che mi sono pervenute dai cittadini e che, in qualità di capogruppo, ho sottoposto all’attenzione demembri della maggioranza in più occasioni. Con piacere ho registrato che il Sindaco si è dimostrato disponibile a portare avanti tali proposte nei tempi più brevi possibili. Pertanto, confidando nella sua piena collaborazione e condivisione, continuerò a svolgere le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo che mi sono state affidate dai cittadini nelle ultime elezioni”.