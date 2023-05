Dopo l’ordinanza regionale che disciplina ciò che riguarda il demanio marittimo da un punto di vista turistico è arrivata anche quella di sicurezza balneare per l’imminente stagione estiva. L’ha emanata la direzione marittima dell’Abruzzo, Molise e Isole Tremiti. Il provvedimento regolamenta la balneazione e lo svolgimento in sicurezza delle attività turistico-ricreative in mare e sul litorale da Martinsicuro, in provincia di Teramo fino a Campomarino, Diomedee comprese. La competenza, anche per quanto riguarda i soccorsi, è affidata alla Guardia Costiera di Termoli. Particolare attenzione, nell’ordinanza emanata, è riservata al rispetto della fascia di 5 metri dalla battigia, che dovrà sempre essere lasciata libera per qualsiasi emergenza. “Anche per questa estate – ha spiegato la Guardia Costiera – il nostro impegno mira ad assicurare l’attività di soccorso in favore di bagnanti, diportisti e subacquei e a intensificare i controlli su tutte le attività svolte in mare, per prevenire condotte illecite, pericolose per le persone, per il patrimonio ambientale, per l’ecosistema marino e per le risorse ittiche”. La stessa Guardia Costiera ha ricordato che il numero blu per le emergenze in Mare è il 1530.

Intanto quest’anno il Molise ha ottenuto due bandiere blu: Campomarino, ancora e il vessillo torna a sventolare anche sulla spiaggia di Termoli.