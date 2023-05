La Giunta comunale di Campobasso ha adottato il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Contestualmente, Palazzo San Giorgio ha avviato la fase di pubblicità per consentire l’invio di osservazioni aggiuntive da parte di stakeholders e cittadini mediante la pubblicazione, per 30 giorni, della documentazione allegata alla delibera in una specifica sezione sul sito web istituzionale dell’Ente. Successivamente il Peba sarà posto all’attenzione del Consiglio comunale per l’approvazione. L’obiettivo, è spiegato nella relazione, è quello di garantire l’accessibilità della città al pubblico e la possibilità di fruizione di spazi e luoghi di relazione, compresi tutti i servizi ad essi accessori.