Il Tar Molise ha accolto l’istanza istruttoria proposta nel ricorso del Comune di Campobasso e del Comitato pro Cardarelli per l’annullamento del Programma Operativo sanitario 2019-2021. I dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa domani mattina in municipio. Il ricorso è stato curato dagli avvocati Giuseppe Ruta e Massimo Romano, per il Comune di Campobasso, e dagli avvocati Mariano Morgese e Margherita Zezza per il comitato pro Cardarelli.