L’udienza è fissata per domattina alle 8.45. Approda davanti ai giudici del tribunale del riesame di Campobasso la vicenda delle due coppie rom arrestate due settimane fa dai carabinieri nell’ambito dell’operazione ‘Friends’ con l’accusa di gestire un traffico di cocaina in città. I loro avvocati, Nicolino Cristofaro, Stefano Sabatini e Elena Verde, ritengono eccessiva la misura cautelare in carcere e si sono dunque rivolti al tribunale per chiedere la scarcerazione dei loro assistititi. Spiegheranno le loro ragioni nel corso dell’udienza di domani, si oppongono in modo particolare alla contestazione più grave, quella dell’associazione a delinquere. L’indagine è andata avanti per mesi e sono tantissimi i clienti degli spacciatori, molti di loro sono stati anche sentiti durante le indagini dai carabinieri. Tra questi anche personaggi molto in vista, compresi politici e imprenditori. Tutti si recavano nell’abitazione di San Giovanni dei Gelsi che era diventata la centrale dello spaccio. Nelle carte dell’inchiesta, circa 20mila pagine, emerge che per mesi i carabinieri hanno intercettato gli spacciatori al telefono e con telecamere piazzate nei pressi della casa usata per vendere gli stupefacenti. Visite continue, di giorno e di notte, immortalate nei video degli investigatori. Spesso si vedono gli spacciatori che dissotterrano da alcune fioriere vicino all’abitazione degli involucri per portarli dentro l’appartamento ogni volta che sta per arrivare qualche cliente.