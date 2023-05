Alluvione in Emilia-Romagna, l’amministrazione comunale di Trivento esprime solidarietà a tutti i triventini e molisani colpiti. La regione Emilia-Romagna ha accolto tanti molisani e, in particolare, tanti triventini, emigrati per lavoro. Ci sono comunità intere che, in quelle terre, spesso si ritrovano anche in iniziative ricreative avendo una comune origine. Purtroppo, alcuni di loro sono stati colpiti dalla recente alluvione, nel merito abbiamo sentito qualche giorno fa una famiglia triventina, oggi residente a Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna, che ha vissuto ore drammatiche. A tutti i molisani e triventini colpiti da questo evento straordinario, l’amministrazione comunale guidata da Pasquale Corallo ha voluto esprimere la propria solidarietà, “un forte abbraccio a tutti – il messaggio di Corallo – noi oggi siamo chiamati a collaborare, anche aderendo alle raccolte fondi nazionali, della Protezione civile e Caritas Italiana, affinché si possa superare questo momento così difficile”.