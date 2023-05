Un tema complesso e delicato, giustizia e informazione. Di questo ha parlato ai suoi compaesani, Antonio Di Pietro, già ministro e magistrato. È rientrato, pianta stabile, nella sua Montenero. Ha chiuso lui la serie di incontri promossi dall’Università delle tre età.

Entrando nel vivo dell’argomento Di Pietro ha focalizzato subito l’attenzione sulla regina delle inchieste che ha condotto quando era pubblico ministero: Mani pulite. “È stata una sconfitta. Quell’inchiesta – ha detto ex magistrato – non me l’hanno fatta completare”.

Di Pietro ha raccontato particolari. Ha conosciuto le aule di tribunale in ogni ruolo” dipende dall’abito che indossi per capire – ha detto – cos’è la giustizia”.

Poi il buono e il cattivo tempo dell’informazione che comunque Di Pietro preferisce libera e plurale. Ha portato con sé diversi libri, donati all’Unitre, una raccolta di atti, sentenze ed estratti delle 253 cause che lo hanno visto coinvolto. “Sono stato – ha detto – sempre assolto”. Perentorio anche sulla riforma della giustizia.