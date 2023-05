La residenza per anziani di Trivento vicina alle popolazioni dell’Emilia Romagna martoriate dall’alluvione. L’Istituto Sant’Antonio di Trivento, anche in questa occasione, ha risposto presente e con entusiasmo e tanta solidarietà ha voluto sostenere e incoraggiare la ripartenza di quelle terre oggi martoriate dall’alluvione che ha lasciato dietro di sé lutti e distruzione. L’Istituto ha raccolto una somma da devolvere alla ricostruzione e, tutti insieme operatrici e ospiti, hanno realizzato un bel manifesto con questo titolo “Romagna mia …Romagna in fiore”: un abbraccio scalda il cuore. Le calamità naturali, nella storia, sono sempre accadute, ma l’uomo non si è mai arreso e, noi nonni, siamo certi che voi cittadini della Romagna siete un popolo volenteroso, laborioso e tenace, che non si fermerà ma avrà la forza di ricostruire. Vi siamo vicini con la preghiera, coraggio andate avanti !!!!!.