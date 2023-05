Il centro storico di Trivento cade a pezzi con le abbondanti piogge. Nella notte cede un tetto in via Colle. Per fortuna è stata solo una grossa paura e nessuno è rimasto coinvolto nel cedimento di un tetto di un’abitazione in via Colle, nel centro storico di Trivento. La struttura portante non ha retto al sovraccarico di pioggia venuta abbondantemente giù in queste ultime settimane. Tegole e opere murarie sono esplose sul marciapiede e, ulteriore rischio, è venuto giù anche un cavo dell’alta tensione, rimasto tutt’ora sospeso assieme alla struttura in ferro che lo sorreggeva. Sul posto sono intervenuti gli uomini della locale caserma dei carabinieri, per i rilevi del caso e per attivare l’iter procedurale per salvaguardare la pubblica incolumità